Власти Ирана назвали три условия для судоходства в Ормузском проливе

Власти Ирана установили три условия для прохода судов через Ормузский пролив, сообщает Tasnim.
По его данным, Тегеран запретил движение военных судов по проливу и допустит в него только гражданские коммерческие суда. Последние получат разрешение на судоходство при условии, что ни они, ни транспортируемый груз «никак не связаны с государствами-агрессорами».
Маршрут, по которому будут проходить суда, также определят власти Ирана. Наконец, добавил собеседник Tasnim, корабли должны будут координировать перемещение по Ормузскому проливу с ВМС Корпуса стражей исламской революции.
Кроме того, источник подчеркнул, что и это зависит от выполнения условий прекращения огня в Ливане и снятия морской блокады с Ирана. В противном случае Тегеран снова закроет проход через пролив.
Ранее Иран объявил об открытии Ормузского пролива. Транзит будет разрешен по согласованному маршруту, о котором объявила Организация портов и морского транспорта Ирана, уточнил глава иранского МИДа Аббас Арагчи. Этот международный коридор, через который проходит более 20% мировых поставок нефти и СПГ, был закрыт вскоре после начала военной операции США и Израиля против Ирана.
13 апреля начала действовать американская блокада пролива. 17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохранится, несмотря на открытие Ормузского пролива.