Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ирана назвали три условия для судоходства в Ормузском проливе

Иран позволит коммерческим судам использовать Ормузский пролив, если они не связаны со странами-агрессорами, выполняют инструкции КСИР и следуют по определенному иранскими властями маршруту.

Источник: РИА "Новости"

Власти Ирана установили три условия для прохода судов через Ормузский пролив, сообщает Tasnim.

По его данным, Тегеран запретил движение военных судов по проливу и допустит в него только гражданские коммерческие суда. Последние получат разрешение на судоходство при условии, что ни они, ни транспортируемый груз «никак не связаны с государствами-агрессорами».

Маршрут, по которому будут проходить суда, также определят власти Ирана. Наконец, добавил собеседник Tasnim, корабли должны будут координировать перемещение по Ормузскому проливу с ВМС Корпуса стражей исламской революции.

Кроме того, источник подчеркнул, что и это зависит от выполнения условий прекращения огня в Ливане и снятия морской блокады с Ирана. В противном случае Тегеран снова закроет проход через пролив.

Ранее Иран объявил об открытии Ормузского пролива. Транзит будет разрешен по согласованному маршруту, о котором объявила Организация портов и морского транспорта Ирана, уточнил глава иранского МИДа Аббас Арагчи. Этот международный коридор, через который проходит более 20% мировых поставок нефти и СПГ, был закрыт вскоре после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

13 апреля начала действовать американская блокада пролива. 17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохранится, несмотря на открытие Ормузского пролива.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
