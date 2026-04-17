В Израиле раскритиковали назначение русскоязычного генерала директором «Моссада»

В кадровом решении увидели продолжение политики израильского премьера Биньямина Нетаньяху, назначающего на высокие посты преданных ему людей, даже не имеющих должного опыта. В частности, критике подвергается тот факт, что Гофман ранее был советником премьер-министра по вопросам безопасности, но не работал в разведке.
«Нетаньяху играет в игры с безопасностью Израиля. Гофман талантливый офицер, но ни один из его талантов не имеет значения на той должности, которую он принимает», — заявил эксперт в области безопасности Йоав Лимор.
Роман Гофман вступит в должность директора «Моссада» 2 июня. Уроженец Белоруссии, он свободно говорит по-русски. Переехал в Израиль в 1990 году в возрасте 14 лет. Служил в бронетанковых войсках ЦАХАЛ, стал командиром дивизии. Во время нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября 2023 года Гофман участвовал в отражении атаки и получил тяжелые ранения в перестрелке на границе с Газой.