В Израиле раскритиковали назначение русскоязычного генерала директором «Моссада»

Роман Гофман вступит в должность директора «Моссада» 2 июня. Уроженец Белоруссии, он свободно говорит по-русски. Переехал в Израиль в 1990 году в возрасте 14 лет. Служил в бронетанковых войсках ЦАХАЛ, стал командиром дивизии. Во время нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября 2023 года Гофман участвовал в отражении атаки и получил тяжелые ранения в перестрелке на границе с Газой.