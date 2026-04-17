Трамп запретил Израилю бить по Ливану

«США им это запретили. Хватит!» — написал Трамп в Truth Social.
Он также сообщил, что Соединенные Штаты получат всю «ядерную пыль», оставшуюся после американских ударов по иранским ядерным объектам летом прошлого года.
По его словам, Иран согласился никогда больше не закрывать Ормузский пролив. «Он больше не будет использоваться в качестве оружия против всего мира!» — подчеркнул американский лидер, добавив, что иранцы с помощью американских сил разминируют пролив.
Глава Белого дома отметил, что сделка с Ираном никак не связана с Ливаном, но пообещал, что Соединенные Штаты «сделают Ливан снова великим».
Накануне Трамп объявил, что президент Ливана Жозеф Аун и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласились на десятидневное прекращение огня. Оно действует с полуночи 17 апреля. Перед этим Израиль и Ливан впервые с 1993 года провели встречу на высоком уровне в Вашингтоне.
8 апреля американский президент объявил о двухнедельной паузе в ударах по Ирану в обмен на немедленное открытие Ормузского пролива. Тегеран утверждал, что прекращение ударов по Ливану было частью соглашения о перемирии. США и Израиль это отрицали.
На прошлой неделе Нетаньяху заявил, что поручил правительству как можно скорее начать прямые переговоры с ливанцами. NBC News и CNN сообщали, что перед этим Трамп в телефонном разговоре попросил израильского премьера сократить удары по Ливану, чтобы предотвратить срыв хрупкого перемирия с Ираном.
