Полковник Ходаренок: Хегсета надо снять с должности после слов о нечестной войне

Глава военного ведомства США Пит Хегсет назвал систему стратегических действий и формы применения Вооруженных сил Ирана в ходе конфликта «нечестной борьбой». Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разобрал выступление «министра войны» по пунктам и дал ему несколько полезных советов.
Сразу скажем — таких слов, как «система стратегических действий и формы применения вооруженных сил» Пит Хегсет, по всей видимости, не знает. И никогда их не произносил. Это мы ему приписали.
Однако речь руководителя Пентагона в целом производит весьма странное впечатление. Менее всего она напоминает выступление главы военного ведомства, подводящего хотя бы промежуточные итоги вооруженной борьбы.
В частности, военный министр США начинает свое выступление, обращаясь к Тегерану, следующим образом:
«Мы наблюдаем за вами. У нас разные возможности, у наших военных и у вас. Помните, что это нечестная борьба».
То, что боевые и оперативные возможности вооруженных сил США и Ирана, мягко говоря, разные, и раньше ни у кого сомнения не вызывало. Но утверждение буквально с первой строки, что «это нечестная борьба», сразу вызывает массу вопросов. Если нечестная, то в чем это конкретно выражается? И с какой стороны это нечестно? И каковы масштабы нечестности и результаты, к которым эта нечестность приводит? В общем, ничего непонятно, и тема, что называется, Питом Хегсетом не раскрыта.
Глава военного министерства США Пит Хегсет продолжает:
«И мы знаем, какие военные объекты вы перемещаете и куда вы их перемещаете. Пока вы выкапываете, а именно этим вы и занимаетесь, — выкапываете разбомбленные и разрушенные объекты, — мы становимся только сильнее».
То, что в ходе военных действий происходят постоянные перегруппировки, передислокации и выдвижение войск, сил и средств — явление более чем нормальное. И работа всего разведывательного сообщества в ходе войны в том и заключается, чтобы своевременно вскрыть подобные перемещения. Так что и тут непонятно, что хотел этим сказать Пит Хегсет.
«Вы выкапываете оставшиеся у вас пусковые установки и ракеты, не имея возможности их заменить. У вас нет оборонной промышленности, нет возможности пополнять свои наступательные или оборонительные возможности. У вас есть только то, что у вас есть. Вы это знаете, и мы это знаем», — заявил Пит Хегсет.
Все-таки странное слово «министр войны» США употребляет — «выкапываете». Откуда в Иране и что, кроме ракет и ПУ, выкапывают? Из заглубленных или подземных сооружений? Каковы масштабы этого «выкапывания»? Верны ли сведения Хегсета о том, что у Ирана нет оборонной промышленности? И как это согласуется с тем, что Иран в течение всех 40 дней противостояния наносил масштабные удары по объектам на территории Израиля и монархий Персидского залива?
И что означают слова Пита Хегсета «у вас есть только то, что у вас есть»? А может быть, вот этого-то наряда сил и средств Ирана как раз и вполне достаточно для того, чтобы дать Соединенным Штатам самый болезненный ответ в случае продолжения военных действий?
В общем, складывается вполне отчетливое впечатление, что у военного министра США налицо спутанность сознания и неразборчивая речь. А это, как известно, признаки нарушения работы мозга, которые могут быть связаны с различными патологическими состояниями. Такое состояние требует немедленного обращения к врачу.
После такого выступления главы оборонного ведомства его надо немедленно отстранять от должности и отправлять на углубленное медицинское обследование в госпиталь. К примеру, в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, расположенный в штате Мэриленд.
Основания подозревать «министра войны» США в этом есть более чем весомые. В частности, известно, что Пит Хегсет проводит регулярные христианские богослужения в Пентагоне. Не так давно он цитировал даже не священное писание, как ему казалось, а слова одного из персонажей фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Уж только одно это заставляет серьезно насторожиться, насколько обоснованными могут быть слова главы военного ведомства США в других случаях, и до конца ли дееспособен он.
Бывают ли честные войны?
А если серьезно, то ничего принципиально нового в словах Пита Хегсета нет. Если задуманная военная кампания не заканчивается блистательной победой и полным разгромом противника, то обычно со стороны, не добившейся убедительного результата, следуют обвинения в том, что неприятель вел войну не по правилам. И этому приему уже, по меньшей мере, более двухсот лет.
К примеру, в свое время Наполеону Бонапарту не удалось завоевать самую западную страну Европы — Португалию.
Французы, привыкшие воевать «по правилам», не знали, что противопоставить масштабному партизанскому движению, охватившему самые широкие народные массы в этой стране.
И в войне 1812 года, по воспоминаниям французских генералов, «русские варвары» тоже воевали не по правилам. Да и к тому же в сокрушительном поражении Великой армии главную роль, по мнению маршалов Наполеона, сыграло не мастерство русского воинства, а «генерал Мороз». Впоследствии эта же идея была доработана и принята на вооружение германскими генералами во время Великой Отечественной войны. Разве что к «генералу Морозу» добавился «генерал Грязь».
Безусловно, никто не отменял на данном этапе Международное гуманитарное право, то есть совокупность международно-правовых норм и принципов, ограничивающих методы и средства ведения войны.
Но и рассуждать о какой-либо нечестности в ходе ведения военных действий тоже явно неуместно. Никто пока не отменял оперативно-стратегической маскировки, которые, как известно, направлена на обман иностранных разведок (противника) и осуществляется в целях повышения живучести войск и достижение внезапности их действий.
И замысел любой операции непременно включает мероприятия по введению противника в заблуждение. Так что рассуждать о честности/нечестности в ходе ведения военных действий занятие абсолютно контрпродуктивное.
И Питу Хегсету на собраниях высшего руководящего состава вооруженных сил США в Пентагоне, наверное, все-таки не Библию надо цитировать, а строить свои выступления исключительно на основе книги «Основы подготовки и ведения операций» (так она называется у нас, но есть и американский аналог).
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).