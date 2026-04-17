Индия получила право отправлять в Россию до 3 тыс. военных

Россия и Индия могут направлять на территории друг друга до 3 тыс. военнослужащих, 10 военных самолетов и 5 военных кораблей в рамках действующего соглашения об укреплении военного сотрудничества. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту документа, на территории принимающей стороны одновременно может находиться не более пяти военных кораблей, десяти военных воздушных судов и 3 тыс. человек личного состава воинских формирований направляющей стороны. Воинские контингенты могут направляться для проведения совместных учений и тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в иных случаях по согласованию сторон.
Полеты военных самолетов осуществляются после подачи запроса по дипломатическим каналам не позднее чем за 14 дней до предполагаемого использования воздушного пространства. Заход кораблей в порт возможен после аналогичного уведомления. О выходе судна из порта необходимо сообщить старшему морскому начальнику не позднее чем за 24 часа.
Документ был ратифицирован Госдумой и Советом Федерации в декабре 2025 года, а 15 декабря закон о ратификации подписал президент России Владимир Путин. Соглашение вступило в силу 12 января 2026 года. Соглашение заключено на пять лет с автоматической пролонгацией на последующие пятилетние периоды. Если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения срока, документ продолжает действовать.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что документ призван способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Россией и Индией в военной области.
