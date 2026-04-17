Эксперты назвали «тонким ходом» решение Ирана по Ормузскому проливу

Деблокирование Ормузского пролива — это «тонкий ход» со стороны Ирана, поскольку власти показали себя как договороспособная сторона, при этом пролив все еще можно закрыть одним заявлением, рассказал в эфире телеканала РБК генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
«Иран, безусловно, здесь пытается выступить как договороспособная сторона. То есть он не занимает глухую оборону, а дает то, что может дать», — пояснил он.
При этом, по словам эксперта, по другим направлениям Тегеран, судя по всему, проявляет неуступчивость, что нервирует президента США Дональда Трампа. По мнению Мухина, Трампу будет тяжело выйти из конфликта, «не потеряв лицо», поскольку практически все направления его активности, «которыми он бравировал», окончились неудачей. Иран же по-прежнему располагает военным потенциалом и контролирует Ормузский пролив.
«Иран дает Трампу определенные затравки, чтобы продолжать переговорный процесс, но, судя по всему, на благополучный для него исход даже в среднесрочной перспективе надежды нет. Я напомню, что в свое время соглашение между Ираном и США сотрудники Барака Обамы готовили два года. А тогда меньше было противоречий между Ираном и Соединенными Штатами», — отметил Мухин.
Руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи в эфире Радио РБК заявила, что Иран все время поднимал ставки: сначала проводил учения в Ормузском проливе, затем заявлял о минировании акватории. Такая последовательность связана с тем, что блокирование пролива — это удар и по себе, и по союзникам — Индии и Китаю.
Она добавила, что не видит устойчивой договоренности между Вашингтоном и Тегераном, поскольку у сторон нет политического согласия по ключевым вопросам. «Для Ирана ядерная программа — это годы санкций, это прорыв в технологиях, это суверенитет. И поэтому я думаю, что Иран, может быть, частично или условно может с чем-то согласиться. Но принимать американскую трактовку, готовиться к капитуляционной сделке, мне кажется, что это вряд ли», — считает эксперт.
После того как Иран объявил о «полном открытии» Ормузского пролива для коммерческого судоходства, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на торгах обвалилась на 10,34%, до $89,04 за баррель. Эксперт по энергетике Кирилл Родионов в эфире Радио РБК заявил, что рынок получил «достаточно хороший» сигнал к ослаблению напряженности. Однако он отметил, что полное открытие пролива, скорее всего, займет еще какое-то время.
Стоимость физической нефти, по словам Родионова, если будет снижаться, то начнется на следующей неделе. При этом он отметил, что все зависит от того, как риски будут воспринимать страховые компании. «То есть, если страховые компании в какой-то момент будут готовы покрывать риски перевозки углеводородов по Ормузскому проливу, то тогда цена нефти уйдет ниже $70 за баррель», — пояснил он и добавил, что нужно ожидать, когда геополитический фактор будет полностью нивелирован. В ближайшие два дня ждать, что нефть достигнет этой отметки, не стоит, считает Родионов.
Открытие Ормузского пролива для прохода всех коммерческих судов связано с десятидневным перемирием между Израилем и Ливаном, которое начало действовать с начала суток 17 апреля. Решение Ирана действительно вплоть до окончания периода прекращения огня.
Перемирию предшествовали первые за 34 года переговоры представителей Израиля и Ливана в Вашингтоне. В обмен на прекращение огня премьер Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал сохранить присутствие сухопутных войск в новой зоне безопасности на юге Ливана.
Вскоре после вступления перемирия в силу Ливан обвинил израильскую сторону в нарушениях.
