Сибига заявил о готовности к контактам с Венгрией на самом высоком уровне

На парламентских выборах в Венгрии, прошедших 12 апреля, победу одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Партия «Фидес» Виктора Орбана ушла в оппозицию. Орбан блокировал получение Киевом европейского кредита и принятие нового пакета антироссийских санкций. Венгрия также обвиняла Украину в энергетическом шантаже из-за прекращения поставок нефти по нефтепроводу «Дружба». Мадьяр, в свою очередь, обещал не блокировать кредит, но и не участвовать в его финансировании.