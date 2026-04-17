Сибига заявил о готовности к контактам с Венгрией на самом высоком уровне

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на дипломатическом саммите в Анталье заявил, что Киев передал Будапешту сигналы о готовности к контактам на самом высоком уровне, сообщает украинский МИД.

Источник: РБК

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на дипломатическом саммите в Анталье заявил, что Киев передал Будапешту сигналы о готовности к контактам на самом высоком уровне, сообщает украинский МИД.

По его словам, Киев получил шанс ускорить сближение с ЕС, официально открыть 6 кластеров переговоров с Брюсселем, разблокировать кредит в размере 90 млрд и усилить 20-й пакет санкций против России.

На парламентских выборах в Венгрии, прошедших 12 апреля, победу одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Партия «Фидес» Виктора Орбана ушла в оппозицию. Орбан блокировал получение Киевом европейского кредита и принятие нового пакета антироссийских санкций. Венгрия также обвиняла Украину в энергетическом шантаже из-за прекращения поставок нефти по нефтепроводу «Дружба». Мадьяр, в свою очередь, обещал не блокировать кредит, но и не участвовать в его финансировании.

После победы Мадьяра Сибига сообщил о готовности Киева нормализовать отношения с Венгрией. МИД Украины также отменил ранее выданные гражданам Украины рекомендации воздерживаться от поездок в Венгрию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва останется одним из самых стабильных поставщиков энергоресурсов в мире, в том числе для Венгрии.

Как считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, победа «Тисы» на парламентских выборах в Венгрии лишь ускорит распад Евросоюза.

