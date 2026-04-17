Президент Словении назвала крупнейшую ошибку ЕС, связанную с Россией

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар назвала главной ошибкой Евросоюза отказ от прямого диалога с Россией.

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар назвала главной ошибкой Евросоюза отказ от прямого диалога с Россией. Об этом она заявила на Анталийском дипломатическом форуме.

«Мы поддерживаем Украину, но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией», — сказала глава государства.

По её словам, сейчас переговоры ведут США, а Евросоюз вынужден просить, чтобы его допустили к участию.

Пирц-Мусар также выразила сомнение, что американская сторона в первую очередь будет заботиться о европейских интересах при урегулировании украинского конфликта.

