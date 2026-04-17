Лукашенко сказал, почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии

Источник: Комсомольская правда

Александр Лукашенко в ходе интервью журналисту телеканала Russia Today Рику Санчесу сказал, почему венгерский теперь уже экс-премьер Виктор Орбан проиграл на выборах.

Александр Лукашенко посоветовал не торопиться с выводами о ситуации в Венгрии и самом Викторе Орбане. По мнению белорусского лидера, Орбан — реалист и прагматик, смотрит в корень. Однако раз он проиграл выборы, значит, проблемы действительно серьезные, особенно во внутренней политике.

«Ведь конкретные люди внутри голосовали. И нельзя сказать, что они ошиблись, потому что разрыв очень большой, — пояснил президент. — Значит, оппозиция в лице Мадьяра предложила внятную и привлекательную позицию. Наверное, они (партия Орбана “Фидес”, — ред.) много говорили, но не все делали внутри страны. Оппозиция это подхватила».

При этом Лукашенко отметил важную деталь: назвать партию «Тиса» классической оппозицией сложно. Ее лидер Петер Мадьяр долгое время был в команде Орбана и начинал вместе с ним.

«Поэтому многое заложено внутри той партии, в которой они были вдвоем — Мадьяр и Орбан», — добавил глава Беларуси.

Журналист RT предположил, что победе «Тисы» могла помочь финансовая и иная поддержка со стороны Евросоюза. Лукашенко с этим не согласился: он напомнил, что у самого Орбана была мощная поддержка — но уже от США.

«Орбан знал, что Европейский союз будет не с ним. Ну, так ты политик, у тебя целая партия! Ты должен был противостоять этому. Евросоюз в открытую поддерживал оппозицию… А американцы поддерживали открыто Орбана. Поэтому дело не в этом, — уверен Александр Лукашенко. — Дело в ошибках, которые были допущены во внутренней политике. Время покажет, кто был прав, кто виноват».

В подтверждение своих слов президент привел пример самой Беларуси. Запад, напомнил он, годами поддерживал и финансировал местную оппозицию, но это не принесло результата.

«И что? Ничего, потому что мы проводим — при всех ошибках и недостатках — нормальную политику в отношении собственного народа», — заключил Александр Лукашенко.

