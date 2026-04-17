США и Иран заключат сделку в течение «одного-двух дней», утверждает Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности заключения соглашения с Ираном в ближайшие один-два дня. В пятницу, в ходе телефонного интервью изданию Axios, американский лидер сообщил, что иранская сторона проявляет заинтересованность во встрече и достижении договоренностей. По его прогнозам, встреча может состояться на выходных, а сама сделка — в течение ближайших 48 часов.