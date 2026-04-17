США и Иран заключат сделку в течение «одного-двух дней», утверждает Трамп

«Иранцы хотят заключить сделку. Я думаю, что встреча, вероятно, состоится в выходные. Я думаю, что мы заключим сделку в ближайшие день-два», — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что на фоне заявлений о ситуации на Ближнем Востоке Дональд Трамп также прокомментировал обстановку вокруг Ормузского пролива. Иран объявил о полном открытии этого маршрута для судоходства. Ормузский пролив остаётся одним из ключевых путей для мировой торговли нефтью, поэтому любые изменения в его работе напрямую влияют на глобальные рынки.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.