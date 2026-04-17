США и Иран заключат сделку в течение «одного-двух дней», утверждает Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности заключения соглашения с Ираном в ближайшие один-два дня. В пятницу, в ходе телефонного интервью изданию Axios, американский лидер сообщил, что иранская сторона проявляет заинтересованность во встрече и достижении договоренностей. По его прогнозам, встреча может состояться на выходных, а сама сделка — в течение ближайших 48 часов.

«Иранцы хотят заключить сделку. Я думаю, что встреча, вероятно, состоится в выходные. Я думаю, что мы заключим сделку в ближайшие день-два», — сказал Трамп.

Также глава Белого дома ещё раз сообщил, что США будут поддерживать военно-морскую блокаду Ирана до тех пор, пока соглашение с Ираном не будет окончательно оформлено.

Ранее сообщалось, что на фоне заявлений о ситуации на Ближнем Востоке Дональд Трамп также прокомментировал обстановку вокруг Ормузского пролива. Иран объявил о полном открытии этого маршрута для судоходства. Ормузский пролив остаётся одним из ключевых путей для мировой торговли нефтью, поэтому любые изменения в его работе напрямую влияют на глобальные рынки.

