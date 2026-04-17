МВД Украины раскритиковало «жертвоприношение» полиции из-за офиса призыва

Спикер командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик в начале апреля предупредил о серьезных последствиях нападений на военнослужащих ТЦК для мобилизации. По его словам, общество становится все более толерантным к тем, кто не хочет служить, из-за этого люди думают, что имеют право нападать на сотрудников ТЦК. «При таких обстоятельствах военнослужащие могут просто не захотеть продолжать проходить службу в ТЦК. Именно поэтому нам нужно вернуться к реалиям, вспомнить, в каких обстоятельствах мы оказались, и что происходит», — подчеркнул Подик.