МВД Украины раскритиковало «жертвоприношение» полиции из-за офиса призыва

МВД Украины выступило против передачи Национальной полиции функции по поиску и доставке уклоняющихся от службы украинцев в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), призвав не решать проблему мобилизации «жертвоприношением» полиции, пишет LIGA.net со ссылкой на источники в министерстве.
В начале апреля депутат Верховной рады, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал изданию о планах Минобороны переложить часть функций ТЦК — в частности, призыв. По его словам, мобилизацию украинцев на фронт возложат на Нацполицию, будет создан «Офис призыва» или «Офис комплектования». «Будет слово “офис”, как оно есть в названиях “Офис президента”, “Офис генерального прокурора”, так и здесь будет офис», — пояснял Костенко.
«Самое печальное то, что нет четкого обсуждения позиции. Это выглядит недостаточно продуманно. И скорее похоже на попытку со стороны коллег из Минобороны просто избавиться от проблемы, а не на “наработку новых подходов”, — сказали собеседники LIGA.net в МВД.
Там задались вопросом: «Если полиция берет на себя функции других, то кто тогда будет выполнять ее собственные?».
Например, работник ТЦК не может расследовать преступления, осуществлять оперативные действия или разрабатывать спецоперации, так как это требует профессиональной подготовки, указали в ведомстве. И такие специалисты «не появляются за день», отметили источники.
Более того, полиция рискует потерять доверие украинцев из-за передачи ей функций ТЦК, убеждены они.
«Нельзя решать вопрос мобилизации жертвоприношением в виде полиции. Идея Минобороны эффекта не принесет, зато может расшатать самую большую правоохранительную структуру, от которой зависит безопасность каждого человека в этом государстве», — подчеркнули собеседники издания.
В декабре прошлого года бывший начальник Главного управления разведки (ГУР), а ныне руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов объяснял провал мобилизации в стране внутренними просчетами. В январе Владимир Зеленский поручил министру обороны Михаилу Федорову разобраться с проблемой «бусификации» («бусами» на Украине называют микроавтобусы, которые используют для принудительной мобилизации).
Глава Нацполиции Иван Выговский позднее отмечал, что большинство военнообязанных украинцев не желают служить в украинской армии. Он связывал это с коррупцией в ТЦК, «когда за деньги отпускают ту категорию лиц, которые подпадают под мобилизацию». «Общество об этом тоже знает. Поэтому они минимально доверяют ТЦК и СП и сразу негативно воспринимают ситуацию, даже когда человека останавливают, чтобы проверить документы», — объяснял Выговский.
Как писала «Украинская правда», уклонение от мобилизации в ТЦК может стоить от $300 до $50 тыс.
Спикер командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик в начале апреля предупредил о серьезных последствиях нападений на военнослужащих ТЦК для мобилизации. По его словам, общество становится все более толерантным к тем, кто не хочет служить, из-за этого люди думают, что имеют право нападать на сотрудников ТЦК. «При таких обстоятельствах военнослужащие могут просто не захотеть продолжать проходить службу в ТЦК. Именно поэтому нам нужно вернуться к реалиям, вспомнить, в каких обстоятельствах мы оказались, и что происходит», — подчеркнул Подик.
На этой неделе украинский лидер призвал уехавших украинцев мобилизационного возраста вернуться на родину. «Наши вооруженные силы хотели бы, чтобы они вернулись, это вопрос справедливости. У нас воины на фронте, им нужны ротации», — заявил Зеленский.
