Индия получила право отправлять в Россию до 3 тысяч военных

Россия и Индия договорились, что смогут направлять на территорию друг друга до трёх тысяч военнослужащих, десять военных самолётов и пять военных кораблей. Такое право закреплено в обновлённом соглашении о военном сотрудничестве между двумя странами. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, воинские контингенты можно присылать для совместных учений и тренировок. Также солдаты и техника могут использоваться при оказании гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий или техногенных катастроф. В других случаях решение принимается только по взаимному согласию сторон.
Полёты военных самолётов разрешаются только после официального запроса по дипломатическим каналам. Такое уведомление нужно отправить не позднее чем за 14 дней до планируемого использования воздушного пространства. Аналогичные правила действуют и для захода военных кораблей в порты.
О выходе судна из порта необходимо предупредить старшего морского начальника минимум за 24 часа. Соглашение было ратифицировано Госдумой и Советом Федерации в декабре 2025 года. 15 декабря того же года закон о ратификации подписал президент России Владимир Путин.
Документ заключён на пять лет и будет автоматически продлеваться на следующие пятилетние периоды, если одна из сторон не заявит об обратном.
Ранее Владимир Путин, оценивая отношения с Индией, вспомнил индийскую поговорку «Вместе пойдём — вместе вырастем». Президент отметил, что эти слова очень точно передают дух и традиции партнёрства между Москвой и Нью-Дели.