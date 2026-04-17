Индия получила право отправлять в Россию до 3 тысяч военных

Россия и Индия договорились, что смогут направлять на территорию друг друга до трёх тысяч военнослужащих, десять военных самолётов и пять военных кораблей. Такое право закреплено в обновлённом соглашении о военном сотрудничестве между двумя странами. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.