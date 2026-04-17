В Ростовской области попросили ввести лимит на домашних животных

Депутаты Заксобрания Ростовской области установить на федеральном уровне норматив по содержанию животных в квартирах. Инициатива опубликована на сайте регионального парламента.
Поводом стали жалобы жителей Дона на соседей, которые держат в квартирах по 15−20 кошек или собак. Люди жалуются на шум, запахи и антисанитарию.
По действующему федеральному законодательству предельное число животных должно определяться ветеринарными и санитарными нормативами, но такие документы до сих пор не приняты. На уровне региона установить эти правила нельзя, поэтому донские парламентарии обратились к центру.
В частности, предлагается закрепить верхний предел по количеству питомцев в зависимости от площади жилья.