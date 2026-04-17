ФНС заявила, что контроль за переводами затронет 3% населения

В конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект об ужесточении налогового контроля за импортом и доходами физлиц. Согласно поправкам, ФНС будет получать от Банка России информацию о физлицах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности. Авторы инициативы отметили, что сейчас доходы граждан, получаемые в безналичном порядке от других физлиц, находятся «за периметром» налогового контроля, так как исключены из налогообложения. Часто такие переводы совершаются для оплаты услуг или товара.