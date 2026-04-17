ФНС заявила, что контроль за переводами затронет 3% населения

Превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 млн руб. станет ключевым фактором для контроля за переводами физических лиц, это может коснуться 3% экономически активного населения, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
В ведомстве уточнили, что мера затронет только тех, кто не декларирует свой доход в соответствии с законодательством. «При этом добросовестные граждане, в полной мере декларирующие получаемые доходы и уплачивающие с них налоги, не столкнутся с дополнительным контролем», — добавили в ФНС.
Накануне «Известия» со ссылкой на экспертов сообщили, что под усиленный контроль налоговой из-за переводов на карты могут попасть около 7−10 млн россиян.
Служба опровергла эти сведения. В ведомстве заявили, что оценивать количество людей, попадающих в рисковую зону при переводах между физлицами, преждевременно. ФНС указала, что критерии таких операций еще прорабатываются совместно с ЦБ. Сумма переводов станет только одним из признаков «рисковых» операций, также будут учитываться регулярность поступлений и другие факторы, добавили в налоговой службе.
В конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект об ужесточении налогового контроля за импортом и доходами физлиц. Согласно поправкам, ФНС будет получать от Банка России информацию о физлицах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности. Авторы инициативы отметили, что сейчас доходы граждан, получаемые в безналичном порядке от других физлиц, находятся «за периметром» налогового контроля, так как исключены из налогообложения. Часто такие переводы совершаются для оплаты услуг или товара.
ФНС в начале апреля уже сообщала, что «отправной точкой» для контроля за безналичными доходами станет превышение лимита незадекларированного дохода физлиц в 2,4 млн руб. в год.