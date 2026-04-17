Экс-замглавы Кубани Миньковой предъявили новое обвинение

Бывшему заместителю губернатора Краснодарского края Анне Миньковой предъявили новое обвинение в отмывании денежных средств, следует из картотеки Ленинского районного суда Краснодара.
Уголовное дело по ст. 174.1 ч. 4 п. «б» УК (легализация денежных средств или иного имущества в особо крупном размере) назначено к рассмотрению на 20 апреля.
8 апреля суд изъял в пользу государства часть имущества, принадлежащего Миньковой и ее семье. В иске к Миньковой и другим ответчикам указано, что с целью сокрытия реального дохода бывшая чиновница регистрировала активы на близких родственников.
Так, семьей экс-замгубернатора был приобретен 21 объект движимого и недвижимого имущества общей стоимостью около 110 млн руб., рыночная стоимость активов составила около 338 млн руб.
В конце января этого года Минькову задержали по подозрению в мошенничестве. В феврале Генпрокуратура потребовала изъять ее имущество в доход государства. По версии следствия, когда Минькова занимала должность замгубернатора региона, она приобрела пять земельных участков, три дома, четыре квартиры и три нежилых помещения площадью свыше 7 тыс. кв. м.
Минькова занимала должность заместителя главы Краснодарского края с 2015 года. Десять лет спустя она объявила об уходе с поста, объяснив это решение личными убеждениями.
