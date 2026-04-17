Киев договорился с кредиторами об отсрочке выплат госдолга до 2030 года

Украина договорилась с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу до 2030 года. Совокупный долг Киева уже превысил $213 млрд.

Источник: РБК

Министерство финансов Украины и группа официальных кредиторов из стран G7 и Парижского клуба подписали меморандум об отсрочке выплат по государственному и гарантированному государством долгу, говорится в сообщении ведомства. Документ предусматривает заморозку платежей до конца февраля 2030 года, что позволит существенно снизить нагрузку на государственный бюджет и направить высвободившиеся средства на оборону, социальную сферу и восстановление экономики.

«Отсрочка платежей создает возможность направить высвобожденные финансовые ресурсы на первоочередные нужды государства, в частности финансирование обороны, социальной сферы и восстановления экономики», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Согласно меморандуму, отсрочка распространяется на платежи по госдолгу, подлежащие уплате с февраля 2026 года. Обслуживание и погашение обязательств перенесены до конца февраля 2030 года, что согласуется с новой программой Международного валютного фонда. Выплата отсроченных сумм будет производиться после завершения льготного периода равными полугодовыми платежами в течение 2035−2039 годов с предусмотренной капитализацией процентов.

Документ подписали Марченко и уполномоченные представители стран-кредиторов: Канады, Франции, Германии, Японии, Италии, Нидерландов, Великобритании, США, а также Республики Корея. Меморандум продолжает предыдущие договоренности 2022 и 2023 годов и является важным элементом меж дународной финансовой поддержки Украины.

Cовокупный государственный и гарантированный государством долг Украины на начало 2026 года превысил отметку в $213 млрд, увеличившись почти на 30% в течение прошлого года, сообщал в феврале Минфин страны. Этот показатель достиг около 98,4% от прогнозируемого ВВП страны. Примерно 75% от общей суммы составляет внешний долг, основная часть которого сформирована за счет долгосрочного льготного макрофинансового кредитования со стороны Европейского Союза.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше