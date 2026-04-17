Киев договорился с кредиторами об отсрочке выплат госдолга до 2030 года

Cовокупный государственный и гарантированный государством долг Украины на начало 2026 года превысил отметку в $213 млрд, увеличившись почти на 30% в течение прошлого года, сообщал в феврале Минфин страны. Этот показатель достиг около 98,4% от прогнозируемого ВВП страны. Примерно 75% от общей суммы составляет внешний долг, основная часть которого сформирована за счет долгосрочного льготного макрофинансового кредитования со стороны Европейского Союза.