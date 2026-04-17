Киев договорился с кредиторами об отсрочке выплат госдолга до 2030 года

Министерство финансов Украины и группа официальных кредиторов из стран G7 и Парижского клуба подписали меморандум об отсрочке выплат по государственному и гарантированному государством долгу, говорится в сообщении ведомства. Документ предусматривает заморозку платежей до конца февраля 2030 года, что позволит существенно снизить нагрузку на государственный бюджет и направить высвободившиеся средства на оборону, социальную сферу и восстановление экономики.
«Отсрочка платежей создает возможность направить высвобожденные финансовые ресурсы на первоочередные нужды государства, в частности финансирование обороны, социальной сферы и восстановления экономики», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Согласно меморандуму, отсрочка распространяется на платежи по госдолгу, подлежащие уплате с февраля 2026 года. Обслуживание и погашение обязательств перенесены до конца февраля 2030 года, что согласуется с новой программой Международного валютного фонда. Выплата отсроченных сумм будет производиться после завершения льготного периода равными полугодовыми платежами в течение 2035−2039 годов с предусмотренной капитализацией процентов.
Документ подписали Марченко и уполномоченные представители стран-кредиторов: Канады, Франции, Германии, Японии, Италии, Нидерландов, Великобритании, США, а также Республики Корея. Меморандум продолжает предыдущие договоренности 2022 и 2023 годов и является важным элементом меж дународной финансовой поддержки Украины.
Cовокупный государственный и гарантированный государством долг Украины на начало 2026 года превысил отметку в $213 млрд, увеличившись почти на 30% в течение прошлого года, сообщал в феврале Минфин страны. Этот показатель достиг около 98,4% от прогнозируемого ВВП страны. Примерно 75% от общей суммы составляет внешний долг, основная часть которого сформирована за счет долгосрочного льготного макрофинансового кредитования со стороны Европейского Союза.
