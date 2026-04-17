Трамп заявил о надежде на сделку с Ираном «через день-два»

25 марта Associated Press сообщило, что США передали Ирану предложение из 15 пунктов о режиме прекращения огня, однако Тегеран отнесся к нему скептически. Главным препятствием для заключения сделки между Ираном и США, писало Politico, служит тема обогащения урана, но Вашингтон предложил Тегерану не полный отказ от обогащения, а лишь временный мораторий. По информации Reuters, переговоры Ирана и США находятся на завершающей стадии, и стороны могут достичь соглашения в ближайшее время.