Трамп заявил о надежде на сделку с Ираном «через день-два»

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на заключение соглашения с Ираном «через день-два». Об этом республиканец заявил Axios.
По словам Трампа, американские и иранские переговорщики, вероятно, встретятся в ближайшие выходные и могут выйти на окончательное соглашение о прекращении войны. Он отметил, что Иран заинтересован и во встрече, и в заключении сделки.
«Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить сделку. Я думаю, что встреча, вероятно, состоится в выходные. Я думаю, что мы заключим сделку в ближайшие день-два», — сказал он, добавив, что сделка, по его утверждению, «обеспечит безопасность Израиля», который «выйдет из войны великим».
При этом, как сообщили Axios источники, знакомые с ходом переговоров, несмотря на то что стороны приблизились к трехстраничному плану, по ряду ключевых вопросов сохраняются разногласия. По данным издания, в обсуждаемой сделке может быть предусмотрена разблокировка США $20 млрд замороженных иранских средств в обмен на отказ Ирана от запасов обогащенного урана. Также рассматривается мораторий на обогащение урана в Иране.
25 марта Associated Press сообщило, что США передали Ирану предложение из 15 пунктов о режиме прекращения огня, однако Тегеран отнесся к нему скептически. Главным препятствием для заключения сделки между Ираном и США, писало Politico, служит тема обогащения урана, но Вашингтон предложил Тегерану не полный отказ от обогащения, а лишь временный мораторий. По информации Reuters, переговоры Ирана и США находятся на завершающей стадии, и стороны могут достичь соглашения в ближайшее время.
11 апреля в Исламабаде прошли переговоры делегаций США и Ирана, по итогам которых сторонам не удалось достичь договоренности по ряду вопросов. 13 апреля Axios писал, что американская сторона предложила 20-летний мораторий на обогащение урана, тогда как Иран выступил за «однозачно» более короткий срок. Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение невозможно, если Иран будет сохранять намерение обладать ядерным оружием.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.