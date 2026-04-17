Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Иран остановит обогащение урана на бессрочный период

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран остановит свою ядерную программу на бессрочный период, передает Bloomberg.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран остановит свою ядерную программу на бессрочный период, передает Bloomberg.

«Не на годы, а на неограниченный срок», — сказал Трамп в интервью, опровергнув информацию о том, что мораторий на обогащение урана истечет через 20 лет.

Ранее Axios со ссылкой на два источника писал, что в ходе переговоров в Исламабаде США предложили Ирану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана. Тегеран в ответ предложил "однозначно меньший срок, отмечали источники.

Позже The New York Times, ссылаясь на иранских и американских чиновников, рассказала, что Тегеран выразил готовность приостановить обогащение урана на срок до пяти лет.

Иранская сторона пока не давала комментариев по поводу заявлений Трампа о готовности Тегерана пойти на уступки, в том числе по ключевому вопросу ядерной программы.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше