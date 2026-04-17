Трамп заявил, что Иран остановит обогащение урана на бессрочный период

«Не на годы, а на неограниченный срок», — сказал Трамп в интервью, опровергнув информацию о том, что мораторий на обогащение урана истечет через 20 лет.
Ранее Axios со ссылкой на два источника писал, что в ходе переговоров в Исламабаде США предложили Ирану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана. Тегеран в ответ предложил "однозначно меньший срок, отмечали источники.
Позже The New York Times, ссылаясь на иранских и американских чиновников, рассказала, что Тегеран выразил готовность приостановить обогащение урана на срок до пяти лет.
Иранская сторона пока не давала комментариев по поводу заявлений Трампа о готовности Тегерана пойти на уступки, в том числе по ключевому вопросу ядерной программы.
