МАГАТЭ сообщило о переговорах по приостановке огня у ЗАЭС

17 апреля МАГАТЭ сообщило, что на Запорожской АЭС произошел второй за неделю блэкаут. По данным агентства, это уже 14-й случай потери внешнего питания на ЗАЭС с начала боевых действий. Электроснабжение было восстановлено примерно через 40 минут, причины инцидента пока не установлены.