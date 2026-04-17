МАГАТЭ сообщило о переговорах по приостановке огня у ЗАЭС

Украина и Россия продолжают взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках переговоров о временном прекращении огня для проведения ремонтных работ на линии электропередачи Запорожской АЭС.

Источник: РБК

Украина и Россия продолжают взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках переговоров о временном прекращении огня для проведения ремонтных работ на линии электропередачи Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ в Х.

«Украина и Российская Федерация продолжают конструктивно взаимодействовать с МАГАТЭ в переговорах о временном прекращении огня, чтобы можно было начать ремонтные работы по восстановлению основной линии электропередачи, как только позволят условия», — говорится в сообщении.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы, с марта 2022 года она находится под контролем России. ЗАЭС расположена в Запорожской области, вошедшей в состав России в октябре 2022 года. Интеграция станции в российскую энергосистему не была завершена — из‑за боевых действий энергоблоки ЗАЭС переведены в режим «холодного останова».

17 апреля МАГАТЭ сообщило, что на Запорожской АЭС произошел второй за неделю блэкаут. По данным агентства, это уже 14-й случай потери внешнего питания на ЗАЭС с начала боевых действий. Электроснабжение было восстановлено примерно через 40 минут, причины инцидента пока не установлены.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что команда агентства на месте продолжает мониторинг и расследование. По его словам, потеря внешнего питания «подчеркивает продолжающееся шаткое положение с ядерной безопасностью».

