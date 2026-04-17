Индия получила право отправлять в Россию до трех тысяч военных

Россия и Индия в рамках нового соглашения об укреплении военного сотрудничества смогут направлять на территории друг друга до трех тысяч военнослужащих, 10 военных самолетов и пять военных кораблей. Документ, ратифицированный в декабре 2025 года и вступивший в силу 12 января 2026 года, заключен на пять лет с автоматической пролонгацией.

Согласно условиям соглашения, одновременное присутствие воинских контингентов одной стороны на территории другой не должно превышать установленных лимитов. Воинские формирования могут направляться для проведения совместных учений, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий катастроф, а также в других случаях, согласованных сторонами.

Для осуществления полетов военных самолетов потребуется предварительный запрос по дипломатическим каналам не менее чем за 14 дней до предполагаемой даты. Заход военных кораблей в порты также требует аналогичного уведомления, а выход из порта — сообщения старшему морскому начальнику не позднее чем за 24 часа. Соглашение, заключенное на начальный пятилетний срок, будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, говорится в документе.

Сообщалось, что Индия продолжит покупать нефть у России, вне зависимости от того, станут ли США продлевать приостановку санкционных ограничений. Уже 11 апреля истекает 30-дневный срок исключения из американских санкций российской нефти.

