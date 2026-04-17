Мартынов: Молдавия объявила военных РФ персонами нон грата и нарушила соглашения

Власти Кишинева нарушили соглашения, объявив российских военнослужащих персонами нон грата. Об этом в беседе с изданием «Взгляд» заявил политолог Алексей Мартынов.
Он напомнил, что оперативная группа ВС РФ находится в Приднестровье на основании соглашения 1992 года «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова» и других договоров. Поэтому утверждение спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о том, что российские бойцы якобы находятся там незаконно, по словам Мартынова, далеко от действительности.
«Решение Кишинева ведет к эскалации. Я не исключаю, что план разработали вовсе не Гросу или Майя Санду, а те силы, которым очень хочется разжечь приднестровский конфликт», — резюмировал политолог.
