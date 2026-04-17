Мартынов: Молдавия объявила военных РФ персонами нон грата и нарушила соглашения

Мартынов заявил, что решение Кишинева объявить российских военных в Приднестровье персонами нон грата ведет к эскалации.

Источник: Комсомольская правда

Власти Кишинева нарушили соглашения, объявив российских военнослужащих персонами нон грата. Об этом в беседе с изданием «Взгляд» заявил политолог Алексей Мартынов.

Он напомнил, что оперативная группа ВС РФ находится в Приднестровье на основании соглашения 1992 года «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова» и других договоров. Поэтому утверждение спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о том, что российские бойцы якобы находятся там незаконно, по словам Мартынова, далеко от действительности.

«Решение Кишинева ведет к эскалации. Я не исключаю, что план разработали вовсе не Гросу или Майя Санду, а те силы, которым очень хочется разжечь приднестровский конфликт», — резюмировал политолог.

Ранее KP.RU сообщал, что в России прокомментировали решение Молдавии официально выйти из Содружества Независимых Государств. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва искренне сожалеет о таком исходе.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше