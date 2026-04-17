Индия сможет направит в Россию 3 тысячи военных и 10 боевых самолетов

Россия и Индия договорились, что могут размещать на территории друг друга до трёх тысяч военнослужащих, десяти боевых самолётов и пяти кораблей. Такие цифры зафиксированы в соглашении о военном сотрудничестве, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Документ допускает одновременное нахождение на принимающей стороне не более 5 военных кораблей государства-отправителя, 10 военных самолетов и 3 тысяч личного состава. Всё это можно задействовать для совместных учений, тренировок, гуманитарных миссий, ликвидации последствий катастроф, а также в иных случаях — по взаимной договорённости.
Для пролёта военных самолётов нужно направлять запрос по дипломатическим каналам не позже чем за 14 дней. Заход кораблей в порт — после аналогичного уведомления. О выходе из порта командир судна обязан сообщить старшему морскому начальнику не позднее чем за сутки.
Соглашение подписано 18 февраля 2025 года в Москве, ратифицировано парламентом и подписано президентом в декабре того же года. Оно вступило в силу 12 января 2026 года и будет действовать пять лет с автоматическим продлением, если ни одна из сторон не решит выйти из него за полгода до истечения срока.