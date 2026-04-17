Зеленский включил в санкционный список священников из России и Белоруссии

Ранее Владимир Зеленский ввёл санкции против 48 компаний из России, Ирана и Китая. Ограничения также затронули 140 граждан перечисленных государств. В санкционный список включены российские предприятия из сферы машиностроения и научных разработок. Среди них значатся «АБС ЗЭиМ Автоматизация», ВНИИР и «Торэкс». Также под ограничения попали «Вымпел», «Вектор» и ЦНИИ «Электрон».