КСИР описал в подробностях новый режим судоходства в Ормузском проливе

Командование военно-морских сил КСИР заявило, что в отношении судоходства в Ормузском проливе действует «новый порядок».
Как уточняется, движение по проливу военных судов по-прежнему запрещено и возможно только с разрешения ВМС КСИР, а коммерческие суда могут передвигаться только по определенному маршруту.
Руководитель МИД Ирана Аббас Арагчи 17 апреля заявил, что власти страны полностью открывают проход через Ормузский пролив для всех коммерческих судов. Основанием для открытия пролива стало достигнутое Израилем и Ливаном перемирие, следует из заявления. Пролив, как утверждается, будет открыт, пока действует режим прекращения огня.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
