КСИР разъяснил новый порядок прохождения судов через Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) описал новый порядок прохождения судов через Ормузский пролив.

Источник: РБК

Корпус стражей исламской революции (КСИР) описал новый порядок прохождения судов через Ормузский пролив.

Согласно новым правилам, гражданские суда проходят транзитом только по маршруту, указанному Ираном. Транзит военных судов через пролив по-прежнему запрещен. Разрешение на прохождение через пролив выдает военно-морской флот КСИР.

Транзит осуществляется в соответствии с соглашением о временном прекращении огня в Ливане, добавили в КСИР.

Управление портов ранее призвало экипажи судов, которые проходят через Ормузский пролив, координировать движение с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции из-за угрозы морских мин.

Иран объявил об открытии Ормузского пролива 17 апреля — после начала десятидневного перемирия между Израилем и Ливаном, о котором объявил президент США Дональд Трамп. Введению режима прекращения огня предшествовали переговоры представителей Израиля и Ливана в Вашингтоне, обе стороны оценили диалог как продуктивный.

В обмен на прекращение огня премьер Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал сохранить присутствие сухопутных войск в новой зоне безопасности на юге Ливана. Вскоре после вступления перемирия в силу Ливан обвинил израильскую сторону в нарушениях.

