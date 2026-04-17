Иран открыл Ормузский пролив для коммерческих судов

МИД Ирана объявил о решении открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства. Поводом для этого стало достижение Израилем и Ливаном соглашения о прекращении огня. При этом военные корабли по-прежнему не могут проходить по этому морскому пути. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Тегеран, но добавил, что американский флот продолжит блокаду иранских портов. Он также отверг помощь НАТО и допустил скорое достижение сделки с Ираном.
Власти Ирана открыли Ормузский пролив для судоходства благодаря достигнутому между Израилем и Ливаном перемирию. Об этом в соцсети X объявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи.
«В соответствии с прекращением огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, уже объявленному Организацией портов и морского транспорта Исламской Республики Иран»,
Гостелерадио Ирана (IRIB) уточнило, что через пролив могут проходить только гражданские суда, в то время как для военных кораблей он остается закрытым. Как заявил агентству Reuters неназванный иранский чиновник, Тегеран полностью возобновит судоходство в регионе только в случае, если страны Запада разблокируют замороженные иранские активы.
Президент США Дональд Трамп уже отреагировал в соцсети Truth Social на это решение, поблагодарив Тегеран за открытие морского пути. При этом он назвал Ормузский пролив «проливом Ирана». Тем не менее позже он объявил о продолжении блокады иранских портов:
«Блокада портов Ирана будет сохраняться до тех пор, пока наша сделка не будет завершена на 100%».
По его оценкам, завершение конфликта произойдет уже в скором времени, поскольку сторонам удалось согласовать большинство пунктов договора.
Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что в случае новых ударов США по Ирану Тегеран снова закроет пролив: «Если будет какая-то эскалация, то его полностью заблокирует Иран, а американцы, скорее всего, для некой демонстрации силы попытаются его повторно разблокировать».
По мнению эксперта, именно по действию сторон в Ормузском проливе можно будет судить, удалось ли Тегерану и Вашингтону достичь договоренностей.
Европа готовится отправить корабли, Трамп отказывается от помощи.
Вскоре после новостей о разблокировке пролива Трамп в Truth Social заявил, что НАТО предложило свою помощь американскому флоту, однако политик ее отклонил.
«Когда ситуация в Ормузском проливе разрешилась, мне позвонили из НАТО и спросили, нужна ли нам помощь. ~Я сказал им держаться подальше~, если только они не хотят просто загрузить свои корабли нефтью», — написал глава Белого дома.
Он добавил, что ранее США нуждались в помощи союзников по блоку, но те оказались бесполезны. Он также вновь назвал альянс «бумажным тигром».
В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам посвященного Ормузскому проливу саммита объявил, что Соединенное Королевство и Франция возглавят многонациональную миссию «по защите свободы навигации» через этот морской путь. Однако начнется она только когда «позволят условия».
«Это будет исключительно мирная и оборонная миссия, чтобы дать уверенность гражданским судам и поддержать усилия по разминированию», — утверждает глава британского правительства.
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, для участия в миссии его страна может перебросить к проливу корабли из Средиземного и Красного морей.
Сложные переговоры и скорая сделка.
11 апреля в Исламабаде впервые с начала войны состоялись переговоры Ирана и США. Они закончились провалом — сторонам не удалось договориться. По словам Арагчи, это произошло из-за непостоянства позиции Вашингтона:
«Несмотря на прогресс в ходе переговоров по значительной части вопросов, США из-за своего максималистского подхода и постоянной перемены требований помешали выработке соглашения».
Более того — Трамп объявил, что США также начали блокаду пролива. Тем не менее в следующие несколько дней нескольким судам все-таки удалось пройти через закрытый участок, не встретив сопротивления ни со стороны американцев, ни со стороны иранцев.
Несмотря на ухудшение обстановки, СМИ сообщали о планах сторон провести новый раунд переговоров. Как пишет портал Axios, встреча пройдет 19 апреля в Исламабаде. Позже источники издания заявили, что за прошедшую неделю Вашингтону и Тегерану удалось существенно продвинуться в выработке договора о прекращении боевых действий. Как утверждают источники Axios в американском правительстве, стороны уже завершают составление трехстраничного мирного плана, однако по некоторым ключевым пунктам разногласия сохраняются.
Сам Трамп в комментарии изданию и вовсе допустил, что сделка может быть достигнута уже на этой неделе: «Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить сделку. Думаю, встреча, вероятно, состоится на выходных. ~Считаю, что мы добьемся сделки в течение следующего дня или двух~».