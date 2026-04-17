Иран открыл Ормузский пролив для коммерческих судов

МИД Ирана объявил о решении открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства. Поводом для этого стало достижение Израилем и Ливаном соглашения о прекращении огня. При этом военные корабли по-прежнему не могут проходить по этому морскому пути. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Тегеран, но добавил, что американский флот продолжит блокаду иранских портов. Он также отверг помощь НАТО и допустил скорое достижение сделки с Ираном.