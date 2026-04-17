Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадьяра поздравил с победой еще один иностранный лидер

Британский премьер-министр Кир Стармер поздравил Петера Мадьяра с победой в ходе парламентских выборов в Венгрии, заявил офис премьер-министра Великобритании.

Стармер и Мадьяр, как уточняется, провели переговоры в Париже. Премьер-министр Великобритании сказал, что результаты выборов открыли новую главу в истории Венгрии.

Также Стармер поразмышлял о новых возможностях для углубления отношений между двумя государствами.

Партия «Тиса» Мадьяра получила 138 из 199 мест в парламенте Венгрии, что дало ей подавляющее большинство, а следовательно, право вносить поправки в законы. Партия Виктора Орбана «Фидес» получила 55 мест. Лидеры ряда государств, в том числе, восточноевропейских, поздравили Мадьяра.

Читайте материал «Politico: Орбан провалился на выборах из-за Трампа».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

