Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Крупнейшая ошибка»: Президент Словении раскритиковала ЕС за прекращение диалога с РФ

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила на Анталийском дипломатическом форуме, что главным просчётом Европы было прекращение диалога с Россией. Она подчеркнула, что, несмотря на это, Любляна по-прежнему оказывает поддержку Киеву.

Источник: Life.ru

«Но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией», — сказала Пирц-Мусар.

Пирц-Мусар подчеркнула, что переговоры с Россией начали США, а не европейские страны, и выразила сомнение в их приверженности европейским интересам. Она добавила, что Европе теперь приходится просить о допуске к переговорам по Украине.

А ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ЕС не способен ослабить Россию. По его словам, русские встают на колени только в одном случае — чтобы завязать шнурки, а не по требованию извне.

