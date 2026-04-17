«Крупнейшая ошибка»: Президент Словении раскритиковала ЕС за прекращение диалога с РФ

«Но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией», — сказала Пирц-Мусар.
Пирц-Мусар подчеркнула, что переговоры с Россией начали США, а не европейские страны, и выразила сомнение в их приверженности европейским интересам. Она добавила, что Европе теперь приходится просить о допуске к переговорам по Украине.
А ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ЕС не способен ослабить Россию. По его словам, русские встают на колени только в одном случае — чтобы завязать шнурки, а не по требованию извне.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.