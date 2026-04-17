Первый с начала конфликта круизный лайнер пересек Ормузский пролив

«Круизный лайнер Celestyal Discovery стал первым пассажирским судном, прошедшим через Ормузский пролив с начала конфликта», — говорится в сообщении.
Судно под флагом Мальты покинуло Дубай, простояв в доке около 47 дней. По данным MarineTraffic, лайнер направляется в Оман. Пассажиров на судне нет.
Накануне Иран открыл Ормузский пролив для прохода всех коммерческих судов на период прекращения огня в Ливане. Транзит разрешен по согласованному маршруту, о котором объявила Организация портов и морского транспорта Ирана.
Через Ормузский пролив проходит более 20% мировых поставок нефти и СПГ. Иран объявил о прекращении торговли через этот международный коридор после начала военной операции США и Израиля. 13 апреля начала действовать американская блокада иранских портов в районе пролива, о которой Трамп объявил на фоне провала переговоров с Тегераном.
