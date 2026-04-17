Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Индия договорились о порядке размещения воинских формирований

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россия и Индия подписали соглашение о порядке взаимного направления воинских формирований.

Источник: www_ria_ru

«На территории государства принимающей стороны и в воздушном пространстве над ней одновременно может находиться не более пяти военных кораблей, десяти военных воздушных судов и трех тысяч человек личного состава», — говорится в его тексте.

Направлять формирования они смогут для совместных учений и тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в других случаях по согласованию.

Документ действует пять лет с автоматическим продлением. Его подписали в рамках правительственного соглашения о военном сотрудничестве от 28 января 1993 года. При этом стороны согласились, что развитие сотрудничества преследует цели поддержания мира и стабильности в регионе, основывается на принципах равенства, партнерства и взаимной выгоды, а также уважения суверенитета и территориальной целостности.