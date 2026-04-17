Зеленский велел предупредить Лукашенко об уроках Венесуэлы

«Поручил через соответствующие каналы предупредить фактическое руководство Белоруссии о готовности Украины защищать свою землю и независимость», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.
Он также упомянул о событиях в Венесуэле, отметив, что их характер и последствия должны послужить предостережением для белорусских властей, чтобы они не повторили подобных ошибок.
Ранее Лукашенко сообщил, что Белоруссия приобрела у РФ ракетный комплекс «Орешник». Глава государства подчеркнул, что данное решение стало результатом личной договоренности между лидерами двух стран.
