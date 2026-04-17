Зеленский велел предупредить Лукашенко об уроках Венесуэлы

Владимир Зеленский направил официальное предупреждение белорусским властям, ссылаясь на опыт Венесуэлы. Экс-комик утверждает, что в Белоруссии якобы ведётся подготовка артиллерийских позиций и строительство дорог, ведущих к границе с Украиной.

«Поручил через соответствующие каналы предупредить фактическое руководство Белоруссии о готовности Украины защищать свою землю и независимость», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Он также упомянул о событиях в Венесуэле, отметив, что их характер и последствия должны послужить предостережением для белорусских властей, чтобы они не повторили подобных ошибок.

Ранее Лукашенко сообщил, что Белоруссия приобрела у РФ ракетный комплекс «Орешник». Глава государства подчеркнул, что данное решение стало результатом личной договоренности между лидерами двух стран.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
