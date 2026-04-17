Лев XIV назвал ИИ «оружием хаоса» и сравнил гонку за чипами с колониализмом ресурсов

Папа Римский Лев XIV в ходе исторического визита в Зимбабве выступил с резким предостережением: технологии искусственного интеллекта не должны превращаться в инструмент разжигания ненависти, манипуляции обществом и гибридных войн. Понтифик также впервые публично связал деградацию экосистем Африки с «лихорадочной охотой» Запада и Китая за редкоземельными металлами, необходимыми для производства процессоров ИИ.
«Мы видим, как бездушный алгоритм может разжечь пожар межнациональной розни быстрее, чем проповедник с трибуны. Но ещё страшнее другое: чтобы этот алгоритм работал, мы грабим недра беднейших стран, оставляя после себя отравленную землю. Нельзя строить цифровое будущее на костях природы и крови конфликтов», — заявил Лев XIV, выступая перед 40 тысячами верующих на стадионе «Национальный герой» в Хараре.
Выступление понтифика совпало с публикацией отчета ООН, согласно которому Африка ежегодно теряет до 5% своего ВВП из-за нелегальной добычи лития, кобальта и никеля — ключевых компонентов для чипов ИИ и аккумуляторов. Лев XIV призвал ввести глобальный мораторий на использование нейросетей в военных целях, а также на создание «дипфейков, способных имитировать голоса лидеров и отдавать приказы о нападении».
В кулуарах встречи с президентом Зимбабве Папа осудил практику «цифрового прокси-насилия», когда ИИ-боты автоматически генерируют фейки о межплеменных столкновениях. «Алгоритм не знает жалости, потому что у него нет души. Но у тех, кто его программирует, душа есть. И они в ответе за каждый виртуальный камень, который разбивает реальные окна», — подчеркнул он.
Кроме того, Лев XIV благословил инициативу африканских стартапов по созданию «зеленого AI» — центров обработки данных, работающих на солнечной энергии без использования редкоземельных элементов. Поездка понтифика также включает визит в Мозамбик и на Мадагаскар.
Лев XIV, избранный на престол в прошлом году, стал первым понтификом, который потребовал от Ватикана проведения независимого аудита воздействия облачных серверов на климат. Еще будучи кардиналом в Аргентине, он лично выступал против добычи лития в Андах, назвав это «слезой земли». Нынешний африканский тур проходит на фоне четырех вооруженных конфликтов на континенте, где, по данным расследований, обе стороны активно использовали нейросети для пропаганды (в частности, в Судане и Сахеле). Предыдущий Папа Франциск лишь в общих чертах призывал к этике ИИ, тогда как Лев XIV впервые связал экологию, редкоземельные металлы и искусственный интеллект в единую доктрину «Цифрового милосердия». Эксперты отмечают, что его позиция уже вызвала резкую критику со стороны крупнейших производителей чипов, включая корпорации из США и КНР.