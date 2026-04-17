Кубинцы рассказали, как живут при санкциях США и социализме — зарплата $2 и горы мусора

Ранее Россия выступила против любого давления и внешнего вмешательства в дела Кубы, которую Москва считает своим давним партнёром и другом. Как заявил Дмитрий Песков, в Кремле не поддерживают ограничение доступа острова к внешнему миру, а ситуацию на Кубе называют сложной, особенно в социальной сфере. Также президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна не хочет войны с США и занимает исключительно оборонительную позицию в текущем конфликте. Он подчеркнул, что Гавана не стремится к нападению и выступает за диалог с Вашингтоном, обозначив свою позицию как неагрессивную.