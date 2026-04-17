«У нас просто пропал заработок. Моя зарплата составляет около двух долларов в день, а в дни, когда туристов нет, мы не получаем ничего», — говорит Франсиско, работающий в туристической отрасли.
Гид Наталья Стрелкова, 36 лет живущая на Кубе, считает, что «период фиделевского социализма» продержался только благодаря поддержке СССР. По её словам, как только Россия перестала помогать, социализм на Кубе закончился.
«Нет топлива, мусороуборочным машинам не на чем ездить. У подъездов торгуют мусором, вещами, подобранными на помойке. На это невозможно смотреть, и никто не может это остановить», — рассказал 62-летний преподаватель университета Альберто Рамирес.
Ранее Россия выступила против любого давления и внешнего вмешательства в дела Кубы, которую Москва считает своим давним партнёром и другом. Как заявил Дмитрий Песков, в Кремле не поддерживают ограничение доступа острова к внешнему миру, а ситуацию на Кубе называют сложной, особенно в социальной сфере. Также президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна не хочет войны с США и занимает исключительно оборонительную позицию в текущем конфликте. Он подчеркнул, что Гавана не стремится к нападению и выступает за диалог с Вашингтоном, обозначив свою позицию как неагрессивную.
