По словам чиновника, команда президента Дональда Трампа, которая занимается переговорами, находится в режиме ожидания и готова принять участие. На прошлых выходных прошли несколько раундов переговоров, которые не привели к прорыву, способному положить конец конфликту, отмечает издание.
WSJ: США планируют провести переговоры с Ираном в Пакистане 20 апреля
НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Переговоры между США и Ираном, вероятно, состоятся в понедельник, 20 апреля, в Пакистане, хотя официально они еще не назначены. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.