WSJ: США планируют провести переговоры с Ираном в Пакистане 20 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Переговоры между США и Ираном, вероятно, состоятся в понедельник, 20 апреля, в Пакистане, хотя официально они еще не назначены. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.