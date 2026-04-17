WSJ: США планируют провести переговоры с Ираном в Пакистане 20 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Переговоры между США и Ираном, вероятно, состоятся в понедельник, 20 апреля, в Пакистане, хотя официально они еще не назначены. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.

Источник: РИА "Новости"

По словам чиновника, команда президента Дональда Трампа, которая занимается переговорами, находится в режиме ожидания и готова принять участие. На прошлых выходных прошли несколько раундов переговоров, которые не привели к прорыву, способному положить конец конфликту, отмечает издание.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше