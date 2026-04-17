Ливанский президент предостерег от неверной трактовки перемирия с Израилем

Ливанский президент Джозеф Аун обратился к жителям страны, заявив, что переговоры с Израилем не следует трактовать как «слабость, отступление или уступку».
Также Аун сказал, что переговоры «не означают отказа от каких-либо прав».
Хезболла«является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. Движение атаковало Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство “Хезболлы” поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству.
9 марта ливанский президент говорил, что «Хезболла» втянула Ливан в конфликт, игнорируя волю большинства граждан.
Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявлял, что некоторые страны предлагают посреднические услуги для урегулирования конфликта страны с Ливаном и говорят о готовности принять переговоры.
24 марта Ливан объявил иранского посла персоной нон грата.
9 апреля израильские власти приняли решение приступить к подготовке к переговорам с Ливаном, посвященным урегулированию двусторонних отношений и разоружения «Хезболлы». Консультации состоялись 14 апреля в США.
17 апреля Трамп заявил, что стороны достигли соглашения о 10-дневном прекращении огня, за которым последует встреча лидеров двух стран.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.