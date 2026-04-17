Внуково перевели на режим полетов по согласованию

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщила Росавиация.

Источник: РБК

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщила Росавиация.

«Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

17 апреля временно приостанавливали полеты в аэропортах четырех городов страны. На момент публикации ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги (Грабцево).

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 17 апреля силы ПВО сбили 62 беспилотника над восемью регионами — Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Новгородской областями, а также над территорией Крыма.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше