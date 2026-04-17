Охота на «призрака» завершена: лидер картеля Кинахан схвачен в Дубае за 48 часов

Тихие улицы Дубая, где роскошь часто граничит с забвением, стали местом финала многолетней охоты за «боссом боссов» ирландской наркомафии. Дэниел Кинахан, считающийся неприкасаемым лидером одной из самых жестоких преступных группировок Европы, был арестован полицией ОАЭ. Операция, занявшая менее двух суток, поставила точку в бегах преступника, который годами ускользал от правосудия.
«Этот арест — не просто взятие под стражу одного человека. Это мощнейший сигнал транснациональной преступности: больше нет “безопасных гаваней”. Тот факт, что операция была проведена в течение 48 часов с момента выдачи ордера, демонстрирует беспрецедентный уровень взаимодействия между ирландской Гарда и силами Дубая. Мы идем по следу, куда бы он ни вел», — заявил официальный представитель An Garda Síochána.
Дэниел Кинахан, которому около 40 лет, был задержан 15 апреля на основании ордера, выданного ирландскими судами. Как только прокуратура Дубая получила материалы дела, специализированные группы немедленно начали интенсивные поисковые операции. Согласно заявлению правительства Дубая, подозреваемого вычислили и взяли под стражу менее чем за 48 часов.
В настоящее время задержанный находится под юрисдикцией властей ОАЭ. Полиция Дубая подтвердила, что арест произведен в рамках двустороннего договора об экстрадиции между Ирландией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Теперь начинается юридическая процедура, которая должна закончиться передачей Кинахана ирландским властям. Ему инкриминируют руководство организованной преступной группой, занимавшейся, по данным следствия, глобальным оборотом кокаина и отмыванием денег.
Дэниел Кинахан — наследник криминальной империи, которую его отец Кристофер Кинахан-старший строил десятилетиями. Семья Кинаханов превратилась в глобальный синдикат после того, как их жесткое противостояние с другой ирландской группировкой (Хатчи) выплеснулось на улицы Дублина, став причиной громких убийств, включая печально известное убийство журналистки Вероники Герин в 1996 году. Долгое время Кинаханы базировались в «золотом треугольнике» на Ближнем Востоке и в Европе, используя Дубай как штаб-квартиру. Нынешний арест Дэниела считается самым серьезным ударом по группировке со времен задержания его брата Томаса «Бомбера» Кинахана в Испании в 2017 году.