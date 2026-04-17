Чухонский беспредел: Финское Минобороны потребовало отнять у россиян купленный центр отдыха

Министерство обороны Финляндии официально потребовало расторгнуть сделку купли-продажи недвижимости, в рамках которой трое граждан России приобрели земельный участок с домами для отдыха на юго-востоке страны. Как сообщает телерадиовещатель Yle, речь идет о территории в общине Миехиккяля, проданной всего за несколько дней до вступления в силу закона, запрещающего подобные сделки россиянам и белорусам.
Согласно информации издания, покупателем выступила компания, зарегистрированная в приграничном городе Виролахти и принадлежащая трем россиянам. Участок с тремя старыми домами для отдыха был выставлен на торги около года назад за 40 тысяч евро. Сделка была оформлена в июле 2025 года — за пять дней до того, как в Финляндии вступил в силу запрет на приобретение недвижимости (земельных участков) гражданами РФ и РБ. Новый владелец планировал открыть на заброшенной территории центр экотуризма.
Сложность для покупателей возникла из-за процедурных нарушений. По местным законам, для подобных сделок требуется разрешение Минобороны, которое желательно получить до подписания договора, но допускается оформить в течение двух месяцев после него. Однако компания подала заявление на получение разрешения только зимой 2026 года, когда запрет для россиян уже действовал. В итоге оборонное ведомство потребовало расторгнуть контракт. При этом Национальная земельная служба Финляндии уже успела зарегистрировать право собственности на объект, так как фирма-покупатель оформлена по местным законам, а в её совете директоров есть гражданин Финляндии.
Накануне посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Финляндия может задним числом пересматривать сделки россиян с недвижимостью, назвав это дискриминацией по гражданству, противоречащей международному праву. У покупателей есть право обжаловать решение Минобороны в административном суде. В случае отказа или пропуска срока обжалования лагерь придется продать обратно в течение полугода. Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен уже заявлял о планах ретроспективного пересмотра сделок с недвижимостью с участием россиян за последние 20 лет.