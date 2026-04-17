Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию, чтобы принять участие в V Анталийском дипломатическом форуме. Об этом сообщает РИА Новости с места событий.
Лавров планирует провести на полях форума несколько важных встреч. Также он выступит на специальной сессии мероприятия, сообщили ранее в российском МИД. Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026) начинает работу в пятницу. На него приехало больше пяти тысяч гостей и свыше тысячи журналистов.
В мероприятии участвуют делегации из более чем 150 стран. Среди них 22 главы государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, свыше 50 министров, включая 39 глав внешнеполитических ведомств. Почётным гостем форума стал Сергей Лавров.
Ранее стало известно, что Турция прилагает серьёзные усилия, чтобы запустить переговорный процесс по Украине. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара уже активизировала контакты с обеими сторонами конфликта.