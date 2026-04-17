Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме

Лавров планирует провести на полях форума несколько важных встреч. Также он выступит на специальной сессии мероприятия, сообщили ранее в российском МИД. Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026) начинает работу в пятницу. На него приехало больше пяти тысяч гостей и свыше тысячи журналистов.