Зеленский боится, что США свернут помощь Киеву, переключившись на Иран

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности заключения соглашения с Ираном в ближайшие один-два дня. Американский лидер сообщил, что иранская сторона проявляет заинтересованность во встрече и достижении договоренностей. По его прогнозам, встреча может состояться на выходных, а сама сделка — в течение ближайших 48 часов. Также глава Белого дома ещё раз сообщил, что США будут поддерживать военно-морскую блокаду Ирана до тех пор, пока соглашение с Ираном не будет окончательно оформлено.