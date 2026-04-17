Лавров прибыл в Турцию на Анталийский дипломатический форум

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме, передает «РИА Новости».
Ранее в МИД сообщали, что у министра запланирован ряд встреч, а также выступление на специальной сессии форума.
Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026) пройдет с 17 по 19 апреля. Его тема — «Преодоление неопределенностей при планировании будущего». Форум соберет делегации из более чем 150 стран. Ожидается, что количество гостей на мероприятии превысит 5 тысяч.
