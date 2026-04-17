Зеленский пожаловался на возможное ослабление давления США на Россию

Владимир Зеленский пожаловался, что США могут ослабить давление на Россию на фоне конфликта с Ираном, этом он написал в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.
По его словам, обострение ситуации на Ближнем Востоке влияет на положение Украины и может изменить приоритеты Вашингтона.
«США могут ослабить давление на Россию», — заявил он, отметив, что конфликт вокруг Ирана уже отражается на европейской безопасности.
Зеленский также выразил обеспокоенность возможной нехваткой вооружений, прежде всего средств противовоздушной обороны. По его мнению, перераспределение ресурсов США может сказаться на поставках Киеву.
Ранее он заявлял в интервью немецким СМИ, что у Вашингтона «нет времени на Украину» из-за других внешнеполитических задач, а Германия, по его словам, оказывает больше поддержки.
В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки западного оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что такие действия вовлекают страны НАТО и делают их участниками противостояния.
Ранее сообщалось, что Киев продолжает вводить ограничения против российских граждан. Зеленский подписал указ о санкциях в отношении девяти священнослужителей из России и Белоруссии.