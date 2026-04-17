Самолет-разведчик Британии был замечен над Черным морем

Отмечается, что воздушное судно вылетело с британской авиабазы Уоддингтон, после чего пересекло территорию Европы и вошло в воздушное пространство над Черным морем через Румынию. Самолет не пересек границ России, однако прошел напротив Севастополя во время разведки.
Ранее KP.RU сообщал, что на границе России и Финляндии был замечен самолет-разведчик Военно-воздушных сил Швеции. Воздушное судно вылетело с авиабазы Мальмен, проследовав вдоль российской границы до района Норвегии. Ранее этот же самолет уже совершал подобные миссии вблизи территории России.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.