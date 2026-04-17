Более двух тысяч судов находятся в Персидском заливе

Более двух тысяч судов находятся в Персидском заливе: сотни танкеров остаются в акватории на фоне новых правил судоходства.

Источник: Аргументы и факты

В Персидском заливе находятся более двух тысяч гражданских судов, включая несколько сотен танкеров. Такие данные получены на основе мониторинга сервиса Marine Traffic.

Наибольшую долю в акватории составляют буксировщики и специализированные суда. При этом высокоскоростные суда представлены в минимальном количестве.

Судоходство в регионе остается напряженным на фоне решений Ирана об изменении режима прохода через Ормузский пролив. Власти страны ранее заявили об открытии пролива для коммерческих судов на время перемирия в Ливане.

Одновременно введены дополнительные условия: суда должны следовать по установленным маршрутам и координировать движение с иранскими структурами.

Ситуация осложняется сохранением ограничений со стороны США. Вашингтон ранее заявлял, что морская блокада в отношении иранского судоходства будет действовать до завершения переговоров.

Персидский залив и Ормузский пролив остаются ключевыми маршрутами мировой торговли нефтью, поэтому любые изменения в режиме судоходства оказывают влияние на глобальные рынки.

