«Собаки и волки»: скандальное заявление премьера Армении взорвало соцсети

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как пишут ВЕСТИ, оказался в центре громкого скандала после выступления в парламенте. Глава правительства позволил себе оскорбительное высказывание в адрес потенциальных избирателей оппозиционных партий, сравнив их с «бестолковой толпой». В своей речи он использовал устойчивое армянское выражение «шун у шангял» («собаки и волки»), которое в переносном смысле означает «сброд», «кто попало» или неорганизованную массу людей.
Поводом для резкого заявления послужило обсуждение возможных итогов предстоящих парламентских выборов. Пашинян заявил, что не может допустить даже мысли о прохождении в Национальное собрание таких сил, как «Сильная Армения» (Самвел Карапетян), блок «Армения» (экс-президент Роберт Кочарян) и «Процветающая Армения» (Гагик Царукян). «Простите, тысячу раз простите. Это будет означать, что я допускаю мысль, что в Республике Армения есть столько “собак и волков”, что они могут проголосовать за них», — заявил премьер, добавив, что сама постановка такого вопроса является проявлением неуважения к государству.
Слова главы правительства вызвали шквал критики в социальных сетях. Пользователи обвинили Пашиняна в оскорблении граждан страны и пренебрежении принципами демократических выборов. Оппозиционные силы уже потребовали от премьера публичных извинений, отметив, что риторика действующей власти становится все более агрессивной на фоне приближающегося голосования. Выборы в Национальное собрание Армении запланированы на 7 июня.
Напомним, что ранее Пашинян уже заявлял о борьбе с «мафией», проникшей в госинституты, включая правительство и суды, однако конкретных имен не называл. Кроме того, недавно премьер спустился в метрополитен, где у него произошла перепалка с женщиной, обвинившей его в сдаче Нагорного Карабаха. Тот инцидент также завершился публичными извинениями политика. Нынешний скандал с «собаками и волками» может существенно сказаться на рейтинге Пашиняна перед решающим голосованием.