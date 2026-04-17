«Собаки и волки»: скандальное заявление премьера Армении взорвало соцсети

Поводом для резкого заявления послужило обсуждение возможных итогов предстоящих парламентских выборов. Пашинян заявил, что не может допустить даже мысли о прохождении в Национальное собрание таких сил, как «Сильная Армения» (Самвел Карапетян), блок «Армения» (экс-президент Роберт Кочарян) и «Процветающая Армения» (Гагик Царукян). «Простите, тысячу раз простите. Это будет означать, что я допускаю мысль, что в Республике Армения есть столько “собак и волков”, что они могут проголосовать за них», — заявил премьер, добавив, что сама постановка такого вопроса является проявлением неуважения к государству.