Сергей Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров совершил рабочий визит в Турцию для работы на дипломатическом форуме в Анталье.
Воздушное судно, на котором летел российский дипломат, совершило посадку в аэропорту Антальи.
Визит Лаврова проходит по приглашению турецкого коллеги Хакана Фидана.
Как ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в программу пребывания входит выступление министра на отдельной сессии мероприятия, а также запланированы переговоры с представителями зарубежных дипломатических ведомств.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом кризис вокруг Ирана.
