Лавров и главы МИД Центральной Азии обсудили сотрудничество

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Москве на встрече с главами МИД стран Центральной Азии сотрудничество в сфере экономики и безопасности и напряженность на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
«Подчеркнут общий настрой на дальнейшую последовательную совместную работу по поступательному продвижению всего комплекса российско-центральноазиатского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено актуальным вопросам сотрудничества России и государств Центральной Азии в сферах экономики, энергетики, экологии и региональной безопасности. Отмечена высокая степень взаимодействия шести государств на площадках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС», — отметили в МИД.
«Участники провели углубленный обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня на фоне беспрецедентной эскалации напряженности на Ближнем Востоке и вокруг Ирана», — указали в министерстве.
Кроме того, стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на втором саммите Центральная Азия — Россия 9 октября 2025 года в Душанбе, включая выдвинутые на встрече в верхах масштабные инициативы. «Проведен обзор процесса формирования шестисторонних рабочих групп и согласования профильных дорожных карт по выполнению плана совместных действий в сферах экономики, энергетики, транспорта, здравоохранения, культуры, образования и экологии», — подчеркнули в дипведомстве.
«Состоявшаяся встреча стала важным этапом коллективных действий по реализации решений глав шести государств от 9 октября 2025 года, позволила придать весомый импульс координации профильных правительственных структур, наметить пути углубления взаимодействия России и стран Центральной Азии на мировой арене», — заключили в МИД РФ.