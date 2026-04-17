Лавров и главы МИД Центральной Азии обсудили сотрудничество

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Москве на встрече с главами МИД стран Центральной Азии сотрудничество в сфере экономики и безопасности и напряженность на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.