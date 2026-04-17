Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский пригрозил Белоруссии

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский высказал угрозы в обращении к руководству Белоруссии, упомянув события в Венесуэле, где были захвачены президент Николас Мадуро и его супруга.

Источник: Reuters

В своем Telegram-канале Зеленский заявил в пятницу о якобы возросшей военной активности у границы Белоруссии и Украины. Он также утверждает, что Киев официально предупредил Минск о своей готовности «защищаться».

«Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны удержать руководство Белоруссии от ошибок», — заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, а президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.

Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал, что в течение 2025 года с украинской стороны фиксировалась возросшая интенсивность работ по оборудованию границы инженерными заграждениями, в том числе активное возведение фортификационных сооружений, создание опорных пунктов на приграничной территории. Кроме того, фиксировались провокации со стороны Украины. Министр обороны республики Виктор Хренин сообщал, что Белоруссия фиксирует участившиеся случаи нарушения воздушной границы в связи с конфликтом на Украине.

