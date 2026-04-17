Круизные лайнеры начали выход из Персидского залива

Круизные лайнеры начали покидать Персидский залив после периода ограничений на судоходство. Первые суда вышли через Ормузский пролив на фоне частичного восстановления движения.
Первым регион покинул лайнер Celestyal Discovery. Судно прошло через Ормузский пролив и направилось в Маскат, изменив маршрут — ранее оно должно было прибыть в Хасаб.
Следом из Дохи вышел лайнер Celestyal Journey. Таким образом начался постепенный вывод пассажирских судов из акватории.
По данным отраслевых источников, в марте в Персидском заливе оказались заблокированы шесть круизных лайнеров, на борту которых находились до 17 тысяч пассажиров. В целом выхода ожидали около двух тысяч судов, включая танкеры и контейнеровозы.
На данный момент в регионе остаются четыре круизных судна — Aroya, Mein Schiff 4, Mein Schiff 5 и MSC Euribia. Сообщается, что к последнему уже подошел заправочный танкер, что может свидетельствовать о подготовке к выходу.
Ситуация с судоходством начала стабилизироваться после решений Ирана об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов при соблюдении ряда условий.
Ранее сообщалось, что в Персидском заливе находились более двух тысяч гражданских судов, включая сотни танкеров, на фоне ограничений и новых правил прохода через пролив.