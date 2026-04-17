Россия и Ливия обсудили процесс отбора нового генсека ООН

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу тем ооновской проблематики, включая стартовавший процесс отбора нового генсекретаря, перспективы реформирования всемирной организации и ее Совета Безопасности. Рассмотрен ряд страновых и региональных сюжетов, находящихся на повестке дня ООН, с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке в целом и вокруг Ирана в частности. Отмечена близость позиций по указанным вопросам, подтверждена общая принципиальная линия в пользу разрешения кризисных ситуаций на основе норм международного права, мирным путем в рамках политико-дипломатического процесса», — отметили в МИД.