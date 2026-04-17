Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Ливия обсудили процесс отбора нового генсека ООН

Стороны также затронули шаги, предпринимаемые международным сообществом по восстановлению единства Ливии при центральной роли всемирной организации, отметили в МИД РФ.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов на консультациях со своим ливийским коллегой Суфьяном Бельхейром обсудил процесс отбора нового генсекретаря ООН и перспективы реформирования организации и ее Совета Безопасности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу тем ооновской проблематики, включая стартовавший процесс отбора нового генсекретаря, перспективы реформирования всемирной организации и ее Совета Безопасности. Рассмотрен ряд страновых и региональных сюжетов, находящихся на повестке дня ООН, с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке в целом и вокруг Ирана в частности. Отмечена близость позиций по указанным вопросам, подтверждена общая принципиальная линия в пользу разрешения кризисных ситуаций на основе норм международного права, мирным путем в рамках политико-дипломатического процесса», — отметили в МИД.

Как подчеркнули в дипведомстве, стороны обсудили шаги, предпринимаемые международным сообществом по восстановлению единства Ливии при центральной роли ООН. «Акцентировано, что любые инициативы по урегулированию кризиса должны реализовываться в формате инклюзивного процесса, предполагающего участие всех влиятельных ливийских политических сил, — указали в министерстве. — Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее наращивание взаимодействия в рамках всемирной организации».

