Россия и Ливия обсудили процесс отбора нового генсека ООН

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов на консультациях со своим ливийским коллегой Суфьяном Бельхейром обсудил процесс отбора нового генсекретаря ООН и перспективы реформирования организации и ее Совета Безопасности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу тем ооновской проблематики, включая стартовавший процесс отбора нового генсекретаря, перспективы реформирования всемирной организации и ее Совета Безопасности. Рассмотрен ряд страновых и региональных сюжетов, находящихся на повестке дня ООН, с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке в целом и вокруг Ирана в частности. Отмечена близость позиций по указанным вопросам, подтверждена общая принципиальная линия в пользу разрешения кризисных ситуаций на основе норм международного права, мирным путем в рамках политико-дипломатического процесса», — отметили в МИД.
Как подчеркнули в дипведомстве, стороны обсудили шаги, предпринимаемые международным сообществом по восстановлению единства Ливии при центральной роли ООН. «Акцентировано, что любые инициативы по урегулированию кризиса должны реализовываться в формате инклюзивного процесса, предполагающего участие всех влиятельных ливийских политических сил, — указали в министерстве. — Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее наращивание взаимодействия в рамках всемирной организации».